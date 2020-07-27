Где Калининградской области выявили новые случаи коронавируса
За сутки инфицировались жители пяти муниципалитетов
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За минувшие сутки в нашел области коронавирусом заразились еще 15 человек. По информации регионального Управления Роспотребнадзора, новые случаи географически распределились так:
Калининград - 9
Гурьевский городской округ - 2
Гвардейский городской округ - 2
Балтийский городской округ - 1
Черняховский городской округ - 1
Всего за время пандемии в Калининградской области обследовали 118 703 человек, коронавирус нашли у 2805 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU