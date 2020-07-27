Где Калининградской области выявили новые случаи коронавируса

27 Июль 2020 2020-07-27T13:04:38+03:00

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За минувшие сутки в нашел области коронавирусом заразились еще 15 человек. По информации регионального Управления Роспотребнадзора, новые случаи географически распределились так:

Калининград - 9

Гурьевский городской округ - 2

Гвардейский городской округ - 2

Балтийский городской округ - 1

Черняховский городской округ - 1

Всего за время пандемии в Калининградской области обследовали 118 703 человек, коронавирус нашли у 2805 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU