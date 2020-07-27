Алиханов: Загрузка наших отелей практически на уровне ЧМ-2018

27 Июль 2020 2020-07-27T13:12:22+03:00

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До конца лета загрузка отелей в Калининградской области уже составляет 97–98%, что практически на уровне ЧМ-2018. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в интервью порталу «Будущее России».

По словам главы региона, после постепенного завершения ограничительных мероприятий в России заметно оживился спрос на туры в Калининградскую область.

«Возобновление интереса к региону отметили сразу несколько федеральных туроператоров. В частности, представитель «TUI Россия» заявил, что спрос на поездки в эту часть страны настолько высок, что уже ощущается дефицит мест в отелях на некоторые даты. Калининградская область начала ставить рекорды по бронированию жилья и отелей. Поток туристов, которые хотят приехать к нам отдохнуть, есть у всех крупнейших туроператоров: «Библио-Глобуса», ANEX Tour, «Интуриста», - сказал он.

Алиханов отметил, что организация пакетных туров в регион — одна из причин оживления продаж в Калининградской области. Самые известные и наиболее посещаемые туристические объекты региона — Кафедральный собор, Музей Мирового океана, Музей янтаря и Куршская коса. Большой популярностью и у российских, и у иностранных туристов пользуются Калининградский зоопарк, один из старейших в Европе, форты № 5 и 11, смотровая площадка карьера Янтарного комбината.

ИСТОЧНИК KP.RU