Зонты и бунгало: в Балтийске обновили городской пляж

27 Июль 2020 2020-07-27T13:23:52+03:00

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Антон Алиханов поделился фотографиями обустроенного пляжа в Балтийске. На подготовку к купальному сезону муниципалитету выделили 2 млн. рублей.

- Здесь уже обновлены зонты и бунгало, построена новая входная зона на пляж, сделан настил для маломобильных групп, поставлен дополнительный душ, установлено ограждение для зоны размещения отдыхающих, есть освещение, работают туалеты, для детей установлен игровой комплекс и создана отдельная зона для купания. На территории пляжа работают кафе, - рассказал губернатор.

В районе пляжа проведены бактериологическое обследование воды и песка и обследовано дно. Также в этом году оборудовали 3 спасательных поста.

ИСТОЧНИК KP.RU