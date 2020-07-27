2020-07-27T13:30:16+03:00
Общество

В Калининграде шестимесячный ребенок выпал из окна второго этажа

Мальчика с переломом голени доставили в детскую областную больницу
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде шестимесячный ребенок выпал из окна квартиры на втором этаже. Об этом пишет «Клопс».

Инцидент произошел на улице Фабричной. По данным издания, мать ребенка ушла в магазин, малыш играл с другими детьми.

Очевидица происшествия вызвала медиков, мальчика с переломом голени доставили в детскую областную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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