В Калининграде шестимесячный ребенок выпал из окна второго этажа
Мальчика с переломом голени доставили в детскую областную больницу
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде шестимесячный ребенок выпал из окна квартиры на втором этаже. Об этом пишет «Клопс».
Инцидент произошел на улице Фабричной. По данным издания, мать ребенка ушла в магазин, малыш играл с другими детьми.
Очевидица происшествия вызвала медиков, мальчика с переломом голени доставили в детскую областную больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU