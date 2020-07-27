Калининградец избил подростка пляжным зонтом на берегу озера

27 Июль 2020 2020-07-27T13:37:29+03:00

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В Калининграде полицейские задержали горожанина, избившего подростка на берегу озера. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в СНТ «Чайка». 16-летний подросток отдыхал со своими друзьями на берегу, и это не понравилось одному из мужчин. Посчитав, что подростки шумят, он сначала сделал им замечание, на которое они не отреагировали.

«Между ним и одним из ребят завязался словесный конфликт, который вскоре перерос в потасовку. Мужчина схватил пляжный зонт и стал наносить подростку удары по спине. Школьник смог ухватиться за сломанное основание предмета, однако в этот момент злоумышленник дернул зонт на себя, тем самым разодрав фаланги пальцев потерпевшего», - сообщили в пресс-службе УМВД.

Подросток обратился за помощью в больницу, где медики расценили полученные повреждения как легкий вред здоровью. На мужчину завели уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU