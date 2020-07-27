Часть Приморского кольца перекроют из-за триатлона

27 Июль 2020 2020-07-27T13:49:09+03:00

Движение будет закрыто с 6 часов утра до 15 часов в субботу, 1 августа

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В субботу, 1 августа, движение на участке Приморского кольца будет перекрыто на время чемпионата по триатлону-спринту. Об этом сообщает пресс-служба Росавтодора.

Движение будет закрыто с 6 часов утра до 15 часов по участку федеральной автомобильной дороги А-217 «Приморское полукольцо» Калининград – Светлогорск и подъезду к г. Зеленоградск с км 17+300 по км 36+800.

«Движение будет перекрыто только по направлению из Калининграда в Светлогорск (прямой ход от аэропорта Храброво), движение со стороны Светлогорска в направлении Калининграда будет осуществляться без ограничений», - отметили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU