Калининградцы стали реже вступать в брак и разводиться
.Фото: Александр Подгорчук
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За пять месяцев этого года в Калининградской области узаконили свои отношения 1736 пар. Это на 407 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Калининградстат.
Так, в январе-мае 2019 года в регионе зарегистрировали брак 2143 пары.
Стало меньше в области и разводов. За пять месяцев этого года отношения официально разорвали 1664 пары. В прошлом году разводов было значительно больше – 2181 случай.
ИСТОЧНИК KP.RU