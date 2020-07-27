Калининградцы стали реже вступать в брак и разводиться

27 Июль 2020 2020-07-27T14:47:23+03:00

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За пять месяцев этого года в Калининградской области узаконили свои отношения 1736 пар. Это на 407 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Калининградстат.

Так, в январе-мае 2019 года в регионе зарегистрировали брак 2143 пары.

Стало меньше в области и разводов. За пять месяцев этого года отношения официально разорвали 1664 пары. В прошлом году разводов было значительно больше – 2181 случай.

ИСТОЧНИК KP.RU