Калининградец получил 4 месяца исправительных работ за неуплату алиментов
В Калининграде осудили мужчину за неоднократное уклонение от уплаты алиментов. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
33-летний горожанин по решению суда должен был платить алименты на содержание своего 9-летнего ребенка. Однако мужчина, хоть и имел неофициальный заработок, деньги на ребенка не выделял.
Ранее его привлекали к административной ответственности, однако выводов он не сделал. В результате на него завели уголовное дело, а суд назначил наказание в виде 4 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы в доход государства 5%.
ИСТОЧНИК KP.RU