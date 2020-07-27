Домашние игры калининградской «Балтики» будут проходить со зрителями
Домашние игры «Балтики» будут проходить со зрителями. Как сообщает пресс-служба клуба, балтийцам разрешили принимать до 10 процентов болельщиков от вместимости стадиона. Решение об этом приняло региональное управление Роспотребнадзора.
При этом, на стадион будут допущены только болельщики принимающего клуба с индивидуальными средствами защиты, которые также должны соблюдать социальную дистанцию.
«Приоритетное право посещения матчей ФК «Балтика» предоставляется владельцам абонементов на матчи Олимп-Первенства ФНЛ сезона 20/21», - отметили в пресс-службе футбольного клуба.
ИСТОЧНИК KP.RU