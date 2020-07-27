Домашние игры калининградской «Балтики» будут проходить со зрителями

27 Июль 2020 2020-07-27T15:28:25+03:00

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Домашние игры «Балтики» будут проходить со зрителями. Как сообщает пресс-служба клуба, балтийцам разрешили принимать до 10 процентов болельщиков от вместимости стадиона. Решение об этом приняло региональное управление Роспотребнадзора.

При этом, на стадион будут допущены только болельщики принимающего клуба с индивидуальными средствами защиты, которые также должны соблюдать социальную дистанцию.

«Приоритетное право посещения матчей ФК «Балтика» предоставляется владельцам абонементов на матчи Олимп-Первенства ФНЛ сезона 20/21», - отметили в пресс-службе футбольного клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU