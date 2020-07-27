Полицейские задержали калининградца, промышлявшего кражами из съемных квартир

27 Июль 2020 2020-07-27T15:37:08+03:00

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В Калининграде полицейские задержали мужчину, который промышлял кражами из съемных квартир. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

38-летний мужчина снял на месяц квартиру, однако после того, как он съехал, хозяйка жилища не обнаружила там холодильник.

Полицейские установили круг знакомств злоумышленника, а также выставили наблюдение за часто посещаемыми им адресами. Вскоре они задержали мужчину в новой арендованной им квартире. Как выяснилось, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

На горожанина завели уголовное дело по статье «Кража». В ближайшие два года ему вряд ли понадобится новое жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU