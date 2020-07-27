Полицейские задержали калининградца, промышлявшего кражами из съемных квартир
В Калининграде полицейские задержали мужчину, который промышлял кражами из съемных квартир. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
38-летний мужчина снял на месяц квартиру, однако после того, как он съехал, хозяйка жилища не обнаружила там холодильник.
Полицейские установили круг знакомств злоумышленника, а также выставили наблюдение за часто посещаемыми им адресами. Вскоре они задержали мужчину в новой арендованной им квартире. Как выяснилось, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
На горожанина завели уголовное дело по статье «Кража». В ближайшие два года ему вряд ли понадобится новое жилье.
ИСТОЧНИК KP.RU