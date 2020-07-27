2020-07-27T15:50:34+03:00
Общество

В Славске сбивший насмерть корову водитель не смог отсудить деньги на ремонт машины

На ремонт машины мужчина потратил 350 тысяч рублей
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В октябре 2019 года житель Славского района на автодороге Советск-Калининград сбил корову, которая внезапно вышла на проезжую часть. В результате наезда животное погибло, а автомобиль «Опель Зафира» получил серьезные технические повреждения, что сказалось на стоимости восстановительного ремонта, который обошелся в 350 тысяч рублей.

Водитель подал в суд на владельца коровы и попросил взыскать с него компенсацию материального ущерба. В ходе судебного разбирательства было установлено, что мужчина выбрал небезопасную скорость , что было подтверждено схемой ДТП. В результате суд пришел к выводу, что наезд на корову произошел по вине водителя, нарушившего правила дорожного движения, и отказал в удовлетворении исковых требований.

«Без осуществления водителем деятельности, создающей повышенную опасность для окружающих, само по себе животное в данной ситуации не могло причинить какой-либо ущерб транспортному средству», - говорится в решении суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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