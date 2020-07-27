В Калининграде на ремонт закрыли четыре детсада

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В Калининграде на время ремонта закрыты четыре детских сада:№№ 44, 98, 127, 131. На период закрытия место в группе может быть предложено в другом дошкольном учреждении, сообщает пресс-служба городской администрации.

«По вопросу временного предоставления места в другом дошкольном учреждении родителям необходимо обратиться к заведующему своего детского сада, находящегося на ремонте, по контактному телефону, который указан на официальном сайте учреждения», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Кроме этого, по вопросам функционирования дошкольных учреждений в городе работает «горячая линия» по телефону: 39-87-80.