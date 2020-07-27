2020-07-27T16:34:21+03:00
Общество

Во всех калининградских храмах во вторник прозвучит колокольный звон

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В Калининградской области в День Крещения Руси во вторник, 28 июля, во всех храмах в полдень будет совершен колокольный звон. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской епархии.

«В полдень по местному времени для каждого региона по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в каждом храме и монастыре Русской Православной Церкви прозвучит колокольный звон», - сообщили в епархии.

Впервые единовременный перезвон объединил православные храмы и монастыри России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана в 2012 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Балтийска украл 120 метров телефонного кабеля и оставил кафе без связи
За 6 месяцев в Калининградской области построили 405 тыс «квадратов» жилья
В Калининградской области шесть выпускников получили сто баллов на ЕГЭ по физике и истории
В зоопарке Калининграда разобрали старинный фонтан
В Калининграде умер 97-летний ветеран войны Борис Глыбин
Во всех калининградских храмах во вторник прозвучит колокольный звон
В Калининграде на ремонт закрыли четыре детсада
В Славске сбивший насмерть корову водитель не смог отсудить деньги на ремонт машины
Полицейские задержали калининградца, промышлявшего кражами из съемных квартир
Домашние игры калининградской «Балтики» будут проходить со зрителями
Калининградец получил 4 месяца исправительных работ за неуплату алиментов
Калининградцы стали реже вступать в брак и разводиться
Часть Приморского кольца перекроют из-за триатлона
Калининградец избил подростка пляжным зонтом на берегу озера
В Калининграде ребенок выпал из окна второго этажа
Зонты и бунгало: в Балтийске обновили городской пляж
Алиханов: Загрузка наших отелей практически на уровне ЧМ-2018
Где Калининградской области выявили новые случаи коронавируса
В Калининграде полицейские задержали банду закладчиков наркотиков
Выбежавшая на дорогу косуля спровоцировала ДТП с пострадавшим под Озерском
В западной части Зеленоградска реконструируют берегоукрепительные сооружения
Под Калининградом мотоциклист съехал в кювет