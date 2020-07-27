Во всех калининградских храмах во вторник прозвучит колокольный звон

27 Июль 2020 2020-07-27T16:34:21+03:00

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В Калининградской области в День Крещения Руси во вторник, 28 июля, во всех храмах в полдень будет совершен колокольный звон. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской епархии.

«В полдень по местному времени для каждого региона по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в каждом храме и монастыре Русской Православной Церкви прозвучит колокольный звон», - сообщили в епархии.

Впервые единовременный перезвон объединил православные храмы и монастыри России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана в 2012 году.

ИСТОЧНИК KP.RU