2020-07-27T16:33:33+03:00
Общество

В Калининграде умер 97-летний ветеран войны Борис Глыбин

Соболезнование семье выразил губернатор Антон Алиханов
Николай Литвинов
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Борис Глыбин.Борис Глыбин.Фото: Инстаграм
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О смерти фронтовика Антон Алиханов сообщил на своей странице в Инстаграме.

«Накануне от нас ушёл Борис Дмитриевич Глыбин. Выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким. Большая утрата для всех нас», - написал губернатор.

Борис Дмитриевич родился 19 сентября 1922 года в Даниловском районе Ярославской области.

С декабря 1941 года служил в роте связи при штабе авиации Северного флота. Рота обеспечивала телефонно-телеграфной связью штаб 14-й армии, который находился в Мурманске, и штаб Северного флота.

После войны служил на Балтийском Флоте. После увольнения в запас в июле 1968 года занимал различные должности в силовых и отраслевых организациях региона, вел активную общественную деятельность.

Занимал пост председателя Совета ветеранов Калининградского Северного Флота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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