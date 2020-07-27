В Калининграде умер 97-летний ветеран войны Борис Глыбин
О смерти фронтовика Антон Алиханов сообщил на своей странице в Инстаграме.
«Накануне от нас ушёл Борис Дмитриевич Глыбин. Выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким. Большая утрата для всех нас», - написал губернатор.
Борис Дмитриевич родился 19 сентября 1922 года в Даниловском районе Ярославской области.
С декабря 1941 года служил в роте связи при штабе авиации Северного флота. Рота обеспечивала телефонно-телеграфной связью штаб 14-й армии, который находился в Мурманске, и штаб Северного флота.
После войны служил на Балтийском Флоте. После увольнения в запас в июле 1968 года занимал различные должности в силовых и отраслевых организациях региона, вел активную общественную деятельность.
Занимал пост председателя Совета ветеранов Калининградского Северного Флота.
ИСТОЧНИК KP.RU