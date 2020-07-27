В зоопарке Калининграда разобрали старинный фонтан
Реконструкция 82-летнего немецкого фонтана в Калининградском зоопарке стартовала в начале июля. Стоимость работ оценивается в 16,5 млн рублей.
- Наш фонтан сейчас похож на остов какого-то большого древнего животного вроде динозавра, - сообщает на странице в Facebook калининградский зоопарк. - Рабочие закончили пескоструйную очистку чаши. Все исторические элементы аккуратно очищены и ждут своего часа. Скоро их покроют гидроизоляцией, как и всю чашу целиком.
В планах - установка автоматической системы водо- и электроснабжения. Также будет смонтировано оборудование для корректировки высоты струй в зависимости от силы ветра.
ИСТОЧНИК KP.RU