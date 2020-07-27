2020-07-27T17:04:26+03:00
Общество

В зоопарке Калининграда разобрали старинный фонтан

Стоимость ремонтных работ оценивается в 16,5 млн рублей.
Екатерина КРЕЙДЕР
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..Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.
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Реконструкция 82-летнего немецкого фонтана в Калининградском зоопарке стартовала в начале июля. Стоимость работ оценивается в 16,5 млн рублей.

- Наш фонтан сейчас похож на остов какого-то большого древнего животного вроде динозавра, - сообщает на странице в Facebook калининградский зоопарк. - Рабочие закончили пескоструйную очистку чаши. Все исторические элементы аккуратно очищены и ждут своего часа. Скоро их покроют гидроизоляцией, как и всю чашу целиком.

В планах - установка автоматической системы водо- и электроснабжения. Также будет смонтировано оборудование для корректировки высоты струй в зависимости от силы ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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