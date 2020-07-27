В Калининградской области шесть выпускников получили сто баллов на ЕГЭ по физике и истории

27 Июль 2020 2020-07-27T17:10:41+03:00

В экзамене по физике участвовали 1 059 человек, экзамен по истории сдавали 518 человек

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Стали известны результаты ЕГЭ в Калининградской области по предметам по выбору. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В экзамене по физике участвовали 1 059 человек. Не справились с заданиями 3,8% выпускников, а набрали более 80 баллов сразу 88 человек. Двое выпускников – Михаил Целуйкин (гимназия №1 Калининграда) и Дмитрий Скороходов (ШИЛИ) – получили максимальный балл.

Экзамен по истории сдавали 518 человек. Из них не смогли преодолеть минимальный балл 3,5% выпускников. Каждый пятый участник ЕГЭ набрал более 80 баллов. Так, 98 баллов получили семь человек, 96 баллов – восемь человек. Сразу четверо сдававших набрали сто баллов. Среди них – выпускница школы №56 Алина Фролова, представители школы №1 Гусева Владислав Ячменев и Низовской школы Макар Шишкарев, а также выпускница прошлых лет Ольга Сосницкая.

Сейчас выпускники ожидают результаты ЕГЭ по химии, биологии, обществознанию и иностранным языкам.

ИСТОЧНИК KP.RU