2020-07-27T17:10:41+03:00
Общество

В Калининградской области шесть выпускников получили сто баллов на ЕГЭ по физике и истории

В экзамене по физике участвовали 1 059 человек, экзамен по истории сдавали 518 человек
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:

Стали известны результаты ЕГЭ в Калининградской области по предметам по выбору. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В экзамене по физике участвовали 1 059 человек. Не справились с заданиями 3,8% выпускников, а набрали более 80 баллов сразу 88 человек. Двое выпускников – Михаил Целуйкин (гимназия №1 Калининграда) и Дмитрий Скороходов (ШИЛИ) – получили максимальный балл.

Экзамен по истории сдавали 518 человек. Из них не смогли преодолеть минимальный балл 3,5% выпускников. Каждый пятый участник ЕГЭ набрал более 80 баллов. Так, 98 баллов получили семь человек, 96 баллов – восемь человек. Сразу четверо сдававших набрали сто баллов. Среди них – выпускница школы №56 Алина Фролова, представители школы №1 Гусева Владислав Ячменев и Низовской школы Макар Шишкарев, а также выпускница прошлых лет Ольга Сосницкая.

Сейчас выпускники ожидают результаты ЕГЭ по химии, биологии, обществознанию и иностранным языкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Балтийска украл 120 метров телефонного кабеля и оставил кафе без связи
За 6 месяцев в Калининградской области построили 405 тыс «квадратов» жилья
В Калининградской области шесть выпускников получили сто баллов на ЕГЭ по физике и истории
В зоопарке Калининграда разобрали старинный фонтан
В Калининграде умер 97-летний ветеран войны Борис Глыбин
Во всех калининградских храмах во вторник прозвучит колокольный звон
В Калининграде на ремонт закрыли четыре детсада
В Славске сбивший насмерть корову водитель не смог отсудить деньги на ремонт машины
Полицейские задержали калининградца, промышлявшего кражами из съемных квартир
Домашние игры калининградской «Балтики» будут проходить со зрителями
Калининградец получил 4 месяца исправительных работ за неуплату алиментов
Калининградцы стали реже вступать в брак и разводиться
Часть Приморского кольца перекроют из-за триатлона
Калининградец избил подростка пляжным зонтом на берегу озера
В Калининграде ребенок выпал из окна второго этажа
Зонты и бунгало: в Балтийске обновили городской пляж
Алиханов: Загрузка наших отелей практически на уровне ЧМ-2018
Где Калининградской области выявили новые случаи коронавируса
В Калининграде полицейские задержали банду закладчиков наркотиков
Выбежавшая на дорогу косуля спровоцировала ДТП с пострадавшим под Озерском
В западной части Зеленоградска реконструируют берегоукрепительные сооружения
Под Калининградом мотоциклист съехал в кювет