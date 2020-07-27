За 6 месяцев в Калининградской области построили 405 тыс «квадратов» жилья
Всего в регионе было введено 64 многоквартирных и 1310 частных домов
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В январе-июне 2020 года в Калининградской области было построено 1374 жилых дома или 5150 квартир. Об этом сообщает Калининградстат.
Всего в регионе было построено 64 многоквартирных и 1310 частных домов. Общая площадь многоэтажных домов составила 204,1 тыс «квадратов», частных домов – 201,4тыс кв.м.
По данным Калининградстата, жилищное строительство проходит во всех муниципалитетах области.
ИСТОЧНИК KP.RU