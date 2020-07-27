За 6 месяцев в Калининградской области построили 405 тыс «квадратов» жилья

27 Июль 2020 2020-07-27T17:52:53+03:00

Всего в регионе было введено 64 многоквартирных и 1310 частных домов

Изменить размер текста: A A

В январе-июне 2020 года в Калининградской области было построено 1374 жилых дома или 5150 квартир. Об этом сообщает Калининградстат.

Всего в регионе было построено 64 многоквартирных и 1310 частных домов. Общая площадь многоэтажных домов составила 204,1 тыс «квадратов», частных домов – 201,4тыс кв.м.

По данным Калининградстата, жилищное строительство проходит во всех муниципалитетах области.

ИСТОЧНИК KP.RU