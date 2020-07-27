Житель Балтийска украл 120 метров телефонного кабеля и оставил кафе без связи
В Балтийске полицейские раскрыли кражу 120 метров телефонного кабеля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
На сбои телефонно связи пожаловался владелец кафе на улице Красной Армии. Прибывший на место инженер быстро установил причину – отсутствие 120-метрового кабеля и обратился в полицию.
Полицейские проверили пункты приёма металла и вскоре выяснили, что один из местных жителей сдал 2,5 килограмма меди. Они установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался ранее не судимый 35-летний местный житель.
На задержанного завели уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU