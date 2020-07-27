2020-07-27T20:16:16+03:00
Экономика

В Калининградской области к концу августа демонтируют первые в России ветрогенераторы

Шесть первых установок убрали в августе прошлого года
Иван МАРКОВ
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Эти ветроустановки уже полностью выработали свой ресурсЭти ветроустановки уже полностью выработали свой ресурсФото: Янтарьэнерго
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В понедельник 27 июля калининградские энергетики приступили ко второму этапу демонтажа электроустановок первого ветропарка в России, расположенного в поселке Куликово Зеленоградского района. До конца августа «Россети Янтарь Калининградская генерирующая компания» демонтирует 13 ветрогенераторов и впоследствии утилизирует их. Напомним, первые 6 установок были демонтированы в августе прошлого года.

Все эти установки полностью выработали свой ресурс и уже больше двух лет не эксплуатировались. Вместо них в поселке Ушаково Гурьевского округа был построен новый ветропарк – Ушаковская ВЭС.

- Если раньше мощность 5,1 МВт вырабатывала 21 ветроэлектроустановка, то сейчас всего 3, - поясняют энергетики. - Ветропарк в Ушаково интегрирован в цифровой Мамоновский район электрических сетей, наблюдение и управление за его работой происходит дистанционно из Центра управления сетями «Россети Янтарь». Ушаковская ВЭС позволяет улучшить качество электроснабжения до 18 тысяч потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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