В Калининграде из окна 8 этажа выпал маленький ребенок
Сегодня, 27 июля в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что из окна многоэтажного дома на улице Виктора Денисова в Калининграде выпал 3-летний ребенок.
- Согласно предварительным данным, мальчик выпал через балконное окно из квартиры, расположенной на 8-м этаже, - рассказала официальный представитель регионального Следственного управления СКР Наталья Гацко.
Последствия могли быть фатальными, однако ребенок упал на травяной газон. Тем не менее, малыш получил весьма тяжелые травмы и был госпитализирован в лечебное учреждение. В настоящее время за его жизнь борются врачи.
- По данному факту следственным отделом по Ленинградскому району СУ СК России по Калининградской области организовано проведение доследственной проверки, - добавила Наталья Гацко. – Следствие детально установит обстоятельства, при которых стало возможным произошедшее. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU