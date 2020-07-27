В Калининграде из окна 8 этажа выпал маленький ребенок

27 Июль 2020 2020-07-27T21:09:50+03:00

За жизнь 3-летнего мальчика в настоящий момент борются врачи

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Сегодня, 27 июля в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что из окна многоэтажного дома на улице Виктора Денисова в Калининграде выпал 3-летний ребенок.

- Согласно предварительным данным, мальчик выпал через балконное окно из квартиры, расположенной на 8-м этаже, - рассказала официальный представитель регионального Следственного управления СКР Наталья Гацко.

Последствия могли быть фатальными, однако ребенок упал на травяной газон. Тем не менее, малыш получил весьма тяжелые травмы и был госпитализирован в лечебное учреждение. В настоящее время за его жизнь борются врачи.

- По данному факту следственным отделом по Ленинградскому району СУ СК России по Калининградской области организовано проведение доследственной проверки, - добавила Наталья Гацко. – Следствие детально установит обстоятельства, при которых стало возможным произошедшее. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU