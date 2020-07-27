2020-07-27T21:32:22+03:00
Происшествия

В Калининграде сотрудник салона связи заблокировал сим-карту клиента из-за «красивого» номера

Этим номером молодой человек захотел пользоваться сам
Иван МАРКОВ
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В Калининграде произошло преступление из-за «красивого» номера телефона. Злоумышленником оказался 21-летний менеджер салона сотовой связи, который внес изменения в базы данных, чтобы перевыпустить для себя сим-карту. Правда, эти махинации повлекли за собой блокировку номера одного из клиентов.

- Стражи порядка выяснили, кто из сотрудников в силу его должностных обязанностей имел доступ к данной информации, и вышли на след злоумышленника, - сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области. - Как пояснил сотрудникам полиции подозреваемый, на нарушение его толкнуло желание обладать «красивым» номером телефона.

В итоге, следователем следственного отдела ОМВД России по Ленинградскому району возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием своего служебного положения». Максимальная санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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