2020-07-28T08:04:18+03:00
Общество

В Янтарном уже пятый день разыскивают пропавшего 12-летнего школьника

Мальчик ушел из дома в пятницу 24 июля
Иван МАРКОВ
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Савелий ушел из дома еще 24 июляСавелий ушел из дома еще 24 июляФото: поисково-спасательный отряд «Запад».
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В Янтарном пропал 12-летний школьник. Об этом во вторник 28 июля сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Запад».

Савелий Франк ушел из дома на улице Лесной в пятницу 24 июля. Мальчик был одет в пятнистые джоггеры и темно-синие кроссовки с белой подошвой. Приметы Савелия: на вид 12-14 лет, рост 150 см, карие глаза, русые волосы, короткая стрижка.

Если у вас есть информация о местонахождении пропавшего, просьба позвонить по телефонам: 8 (4012) 508-038, (горячая линия ПСО "Запад"), +7 (911) 487-11-89 (инфорг), 02, 102, 112 (полиция).

ИСТОЧНИК KP.RU

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