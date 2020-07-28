В Гурьевском районе обнаружено 20 авиационных бомб

28 Июль 2020 2020-07-28T08:26:43+03:00

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В понедельник днем 27 июля силами группы разминирования Невского спасательного центра МЧС России были уничтожены сразу 20 авиационных бомб, обнаруженных в Гурьевском районе.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, боеприпасы времен Великой Отечественной войны были найдены в поле, в полутора километрах южнее участка автомобильной дороги Пирогово – Наумовка. Далее по заявке администрации Гурьевского городского округа авиабомбы были вывезены на Правдинский общевойсковой полигон и деактивированы.

ИСТОЧНИК KP.RU