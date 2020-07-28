2020-07-28T08:52:18+03:00
В мире

Прокуратура США выступила против освобождения калининградки Богданы Осиповой

Осипова отбывает семилетний срок за похищение собственного ребенка
Иван МАРКОВ
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Богдана Осипова с детьмиБогдана Осипова с детьмиФото: vk.com
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Прокуратура США потребовала не освобождать калининградку Богдану Осипову, отбывающую семилетний срок за похищение собственного ребенка. Как сообщает РИА Новости, ранее россиянка попросила суд отпустить ее под домашний арест на время рассмотрения апелляции по делу из-за эпидемии коронавируса (в тюрьме, где она содержится, много заболевших COVID-19) и по состоянию здоровья.

- Как утверждается в ходатайстве, которое подал в суд помощник окружного прокурора в Канзасе Джейсон Харт, у Осиповой «есть серьезные мотивы для побега, не в последнюю очередь потому, что ее дети остаются в России», куда она собирается вернуться, - поясняет издание.

Кроме того, американская прокуратура полагает, что у Осиповой нет никаких оснований надеяться на отмену приговора по апелляции или даже на его смягчение.

По мнению Харта, «любой другой судья точно с той же вероятностью вынесет ей аналогичный или даже больший приговор, учитывая, что ее дети остаются в России».

Однако Осипова в своем ходатайстве просила отпустить ее пожить у своего отчима в Нью-Йорке в связи с тем, что ее американский паспорт просрочен, а российский утерян. Также калининградка заявляет, что российское консульство согласно гарантировать невыдачу ей нового документа, если ее отпустят под домашний арест.

Напомним, Богдана Осипова приехала в США в 2017 году, чтобы урегулировать спор с бывшим мужем, но ее задержали. Суд приговорил ее к семи годам тюрьмы за похищение ребенка и вымогательство, кроме того, в течение трех лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу 18 тысяч долларов судебных издержек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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