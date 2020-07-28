В Калининграде уголовник проиграл похищенные 80 тысяч рублей в букмекерской конторе

28 Июль 2020 2020-07-28T08:57:30+03:00

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Житель Московского района Калининграда пострадал, можно считать, из-за собственной неосмотрительности. Припарковавшись возле торгового центра на улице Полоцкой, оставил в салоне автомобиля барсетку с 80 тысячами рублей. А сам автомобиль не закрыл. Чем и воспользовался проходивший в тот момент мимо неоднократно ранее судимый 41-летний житель Багратионовского района.

Все это установили уже потом сотрудники уголовного розыска РОВД. Они же выяснили, что вор нарвался на еще более ушлых ребят, спустив все похищенные деньги в букмекерской конторе.

И без копейки остался, и вдобавок еще 2 года «зоны» светят…

ИСТОЧНИК KP.RU