Польша побоялась размещать новейшие истребители у границ Калининградской области

28 Июль 2020 2020-07-28T09:14:54+03:00

По мнению специалистов, в этом случае Россия может изучить боевые характеристики самолетов американского производства

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Польша решила не размещать приобретаемые у США истребители пятого поколения F-35 Lightning II на авиабазе у города Мальборк. Причина заключается в слишком близком - 80 километров – расстоянии до Калининградской области РФ.

Как считает польский информпортал Defence24, в этом случае вероятный противник сможет изучить радиолокационные и инфракрасные характеристики, свойственные новейшему самолету. По той же причине отказались и от аэродрома в Миньск-Мазовецком недалеко от белорусской границы.

Поразмышляв, поляки выбрали для базирования «лайтингов» Свидвине в приграничном с Германией Западно-Поморском воеводстве. На тамошней 21-й тактической авиабазе ВВС Польши еще 10 лет назад квартировали две эскадрильи истребителей Су-22. Так что всю необходимую инфраструктуру данный объект имеет, хотя ее и придется модернизировать. Ну а уж верные союзники-немцы шпионить за польскими американскими истребителями, конечно не будут!

ИСТОЧНИК KP.RU