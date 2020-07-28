В Калининграде на улице Пражской сгорел автомобиль БМВ

28 Июль 2020 2020-07-28T09:32:31+03:00

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В ночь с понедельника на вторник в Калининграде сгорел очередной автомобиль. Сигнал о пожаре, случившемся на улице Пражской, поступил в Центр управления в кризисных ситуациях 28 июля в 01:19 – горел автомобиль БМВ 2008 года выпуска.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, у автомобиля полностью выгорел моторный отсек и частично пострадал салон. Пострадавших не было.

Для ликвидации возгорания привлекался пожарный расчет первой пожарно-спасательной части в составе 5 человек и 1 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU