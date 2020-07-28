2020-07-28T10:01:07+03:00
История современности

«Под ляжкой у Ляша» Сергей Трифонов утверждает, что нашел Янтарную комнату

В ночь с понедельника на вторник сын исследователя спускался под пол бункера последнего коменданта Кёнигсберга
Иван МАРКОВ
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Спуск под пол бункераСпуск под пол бункераФото: Сергей ТРИФОНОВ
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В ночь с понедельника на вторник под пол бункера последнего коменданта Кёнигсберга Отто Ляша спустилась очередная группа исследователей. Как сообщил «Комсомолке» руководитель проекта «Кёнигсберг-13» Сергей Трифонов, работы проходили в два часа ночи, и в них впервые принял участие сын историка-мистика Родион Трифонов.

- Мы спускались вместе со съемочной группой одного из федеральных каналов, - утверждает Трифонов. – Работы специально проводили ночью, чтобы не привлекать лишнего внимания. На этот раз мы снова провели сверление пола бункера и опустили зонд на глубину 16,5 метров. Никто еще этого не делал до нас.

По мнению Трифонова, пол бункера, по которому ходят ничего не подозревающие туристы, имеет толщину 1,42 метра.

- Этот пол является потолком еще одного скрытого под ним бункера, помещения которого сегодня заполнены водой, - продолжает исследователь. – Воды очень чистая и прозрачная, сквозь нее при помощи зонда мы увидели угол бронзового ящика. Я уверен, что это один из тех фигурных ящиков, в которые нацисты прятали Янтарную комнату. Дело в том, что в последний раз эти ящики видели в 150 метрах отсюда. Немцы не зря говорят «положи на видное место, никто искать не будет». Все ценности тут, под ляжкой у Ляша!

ИСТОЧНИК KP.RU

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