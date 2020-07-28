2020-07-28T10:16:30+03:00
Туризм

Калининград вошел в десятку лучших городов для отдыха с друзьями этим летом

Большинство туристов (31?93%) предпочитает отдыхать с друзьями в этом году в Ялте
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru к Международному дню дружбы, 30 июля, опросил пользователей социальных сетей и выявил, где лучше всего отдыхать с друзьями этим летом.

Большинство туристов (31?93%) предпочитает отдыхать с друзьями в этом году в Ялте. На втором месте — Сочи, 21,4%. «Бронзу» получает Севастополь: 15,09% компаний друзей выбирают портовый город в юго-западной части Крымского полуострова.

По данным опроса Tvil.ru, пользователи соцсетей также отметили, что самыми комфортными для отдыха и путешествий с друзьями в этом году являются Анапа (12,28%), Санкт-Петербург (8,77%) и Калининград (3,51%). Меньше всего с друзьями отдыхают в этом году в Казани и Иркутске (по 2,11%), Екатеринбурге (1,75%) и Владивостоке (1,05%).

Девять лучших городов для отдыха с друзьями этим летом:

1. Ялта, 31?93% 2. Сочи, 21,4% 3. Севастополь, 15,09% 4. Анапа, 12,28% 5. Санкт-Петербург, 8,77% 6. Калининград, 3,51% 7-8. Казань и Иркутск, 2,11% 9. Екатеринбург, 1,75% 10. Владивосток, 1,05%

ИСТОЧНИК KP.RU

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