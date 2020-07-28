HeadHunter назвал самые необычные вакансии в Калининграде в июле

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Фото: Александр Подгорчук
Рынок труда на Северо-Западе начал активно восстанавливаться после снятия режима самоизоляции: в июне работодатели открыли на 45% больше вакансий, чем в мае, говорится в исследовании Headhunter.
Самыми востребованными в регионах остаются представители сферы продаж, IT-специалисты, работники производства, «синие воротнички», а также соискатели из сферы строительства и недвижимости.
Наряду с традиционными предложениями о работе, попадаются и не совсем обычные. Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запада нашли 10 интересных вакансий в разных регионах Северо-Запада, на которые можно откликнуться прямо сейчас.
Самые необычные вакансии в Калининградской области:
- Контролер-инструктор служебных собак
- Сомелье по подбору актеров (от 30 000 руб. до вычета налогов)
- Яхтенный капитан
- Гейм-дизайнер (баланс)
- Крупье (школа крупье) (до 45 000 руб. на руки)