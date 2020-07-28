HeadHunter назвал самые необычные вакансии в Калининграде в июле

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Рынок труда на Северо-Западе начал активно восстанавливаться после снятия режима самоизоляции: в июне работодатели открыли на 45% больше вакансий, чем в мае, говорится в исследовании Headhunter.

Самыми востребованными в регионах остаются представители сферы продаж, IT-специалисты, работники производства, «синие воротнички», а также соискатели из сферы строительства и недвижимости.

Наряду с традиционными предложениями о работе, попадаются и не совсем обычные. Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запада нашли 10 интересных вакансий в разных регионах Северо-Запада, на которые можно откликнуться прямо сейчас.

Самые необычные вакансии в Калининградской области:

- Контролер-инструктор служебных собак

- Сомелье по подбору актеров (от 30 000 руб. до вычета налогов)

- Яхтенный капитан

- Гейм-дизайнер (баланс)

- Крупье (школа крупье) (до 45 000 руб. на руки)