В Калининграде сотрудника завода будут судить за мошенничество на 600 тыс

28 Июль 2020 2020-07-28T10:32:25+03:00

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В Калининграде сотрудника судостроительного завода будут судить за мошенничество на 600 тыс. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

По версии следствия, в феврале 2018 года начальник метрологической службы судостроительного завода убедил руководство предприятия в необходимости провести работы по проведению магнитного контроля сварных швов на одном из кораблей.

«Заключив договоры, сотрудники, используя свое служебное положение, организовал выполнение необходимого объема работ силами подчиненных ему сотрудников, а привлеченных лиц убедил в том, что полагающиеся им согласно договору подряда деньги он передаст сотрудникам предприятия, фактически выполнившим работы. Однако, получив деньги, он распорядился ими по своему усмотрению», - сообщили в пресс-службе суда.

Всего злоумышленник смог получить 652 тыс рублей, на него завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU