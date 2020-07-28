В Калининграде выявили 16 новых случаев коронавируса
Всего в регионе зарегистрирован 2821 случай заболевания.
.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Калининградской области за сутки выявлено 16 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Всего в регионе, по состоянию на 28 июля, зарегистрирован 2821 случай заболевания.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 5 395 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 30% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 150 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 888 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU