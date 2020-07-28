2020-07-28T10:35:31+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде выявили 16 новых случаев коронавируса

Всего в регионе зарегистрирован 2821 случай заболевания.
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В Калининградской области за сутки выявлено 16 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе, по состоянию на 28 июля, зарегистрирован 2821 случай заболевания.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 5 395 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 30% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 150 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 888 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградка на спор пырнула своего приятеля ножом в живот
Калининградские переработчики рассказали о проблеме фальсификации молока сдатчиками
Жена моряка, водитель автобуса и онкобольная: У кого в Калининграде выявили коронавирус
В Калининграде отключат горячую воду на 14 улицах
В Калининграде водитель пассажирского автобуса спровоцировал ДТП с пострадавшим
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник нет света и воды
На ул. Аксакова в Калининграде сбили 5-летнего ребенка
В Калининградской области работники рыбопромысловых компаний занимались браконьерством
Калининградские ученые претендуют на гранты в 250 млн рублей
В Калининграде выявили 16 новых случаев коронавируса
В Калининграде сотрудника завода будут судить за мошенничество на 600 тыс
HeadHunter назвал самые необычные вакансии в Калининграде в июле
Калининград вошел в десятку лучших городов для отдыха с друзьями этим летом
«Под ляжкой у Ляша» Сергей Трифонов утверждает, что нашел Янтарную комнату
В Калининграде на улице Пражской сгорел автомобиль БМВ
Польша побоялась размещать новейшие истребители у границ Калининградской области
В Калининграде уголовник проиграл похищенные 80 тысяч рублей в букмекерской конторе
Прокуратура США выступила против освобождения калининградки Богданы Осиповой
В Гурьевском районе обнаружено 20 авиационных бомб
В Янтарном уже пятый день разыскивают пропавшего 12-летнего школьника
В Калининграде сотрудник салона связи заблокировал сим-карту клиента из-за «красивого» номера
В Калининграде из окна 8 этажа выпал маленький ребенок
В Калининградской области к концу августа демонтируют первые в России ветрогенераторы
Житель Балтийска украл 120 метров телефонного кабеля и оставил кафе без связи
За 6 месяцев в Калининградской области построили 405 тыс «квадратов» жилья