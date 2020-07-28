В Калининграде выявили 16 новых случаев коронавируса

28 Июль 2020 2020-07-28T10:35:31+03:00

Всего в регионе зарегистрирован 2821 случай заболевания.

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В Калининградской области за сутки выявлено 16 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе, по состоянию на 28 июля, зарегистрирован 2821 случай заболевания.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 5 395 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 30% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 150 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 888 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU