Калининградские ученые претендуют на гранты в 250 млн рублей

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В этом году калининградские ученые подали 39 заявок на получение грантов Фонда содействия инновациям на общую сумму в 253 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Поддержку уже получили первые четыре проекта на 25 млн рублей.

Большинство соискателей интересуется программой «Старт». Это направление для малых инновационных предприятий, которые находятся на самой начальной, «посевной» стадии. На «Старте» на свой проект можно получить грант в сумме от 2 до 5 миллионов, а при наличии 50%-го софинансирования – до 10 миллионов рублей.

Также ведётся приём заявок на конкурс «Умник-2020». Эта программа рассчитана на молодых учёных-инноваторов в возрасте от 18 до 30 лет. Лучшие проекты получают финансовую поддержку в размере 500 тысяч рублей. В прошлом году молодые ученые из Калининградской области подали на участие в «Умнике» 36 заявок, из них семь – стали победителями, получив гранты на 3,5 миллиона рублей.