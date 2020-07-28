В Калининградской области работники рыбопромысловых компаний занимались браконьерством
В Калининградской области полицейские задержали работников рыбопромысловых предприятий, которые незаконно выловили более 800 килограммов рыбы в местах ее нереста. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Оперативники на катерах вышли в акваторию Куршского залива Балтийского моря, где обнаружили четыре маломерных судна, принадлежащих местным рыбопромысловым предприятиям. Их работники ловили сетями рыбу на путях ее миграции к местам нереста.
Полицейские задержали рыбаков, а также изъяли плавсредства, документацию, средства навигации, более 800 килограммов добытой рыбы, а также 6,3 тысяч метров запрещенных сетей.
По данному факту возбуждены уголовные дела, всем подозреваемым в браконьерстве избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.
ИСТОЧНИК KP.RU