В Калининградской области работники рыбопромысловых компаний занимались браконьерством

28 Июль 2020 2020-07-28T11:09:03+03:00

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В Калининградской области полицейские задержали работников рыбопромысловых предприятий, которые незаконно выловили более 800 килограммов рыбы в местах ее нереста. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативники на катерах вышли в акваторию Куршского залива Балтийского моря, где обнаружили четыре маломерных судна, принадлежащих местным рыбопромысловым предприятиям. Их работники ловили сетями рыбу на путях ее миграции к местам нереста.

Полицейские задержали рыбаков, а также изъяли плавсредства, документацию, средства навигации, более 800 килограммов добытой рыбы, а также 6,3 тысяч метров запрещенных сетей.

По данному факту возбуждены уголовные дела, всем подозреваемым в браконьерстве избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU