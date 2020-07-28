На ул. Аксакова в Калининграде сбили 5-летнего ребенка

28 Июль 2020 2020-07-28T11:04:15+03:00

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В Калининградской области в понедельник, 27 июля, произошло два наезда на пешеходов. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

На улице Аксакова в Калининграде водитель «Форда» сбил 5-летнего мальчика, который выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.

В результате наезда ребенок получил травмы.

В Советске на улице Гагарина 73-летний водитель «Форда» на прямом участке дороги сбил 44-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU