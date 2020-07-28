На ул. Аксакова в Калининграде сбили 5-летнего ребенка
В Калининградской области в понедельник, 27 июля, произошло два наезда на пешеходов. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
На улице Аксакова в Калининграде водитель «Форда» сбил 5-летнего мальчика, который выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.
В результате наезда ребенок получил травмы.
В Советске на улице Гагарина 73-летний водитель «Форда» на прямом участке дороги сбил 44-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU