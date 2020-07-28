В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник нет света и воды

28 Июль 2020 2020-07-28T11:07:37+03:00

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В Калининграде во вторник, 28 июля, в течение дня не будет электричества в домах на десяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 17:00 электричество отключено в Центральном районе на ул. Карташева 1-5, 4-4в, 6-6в, 12, ул. Сестрорецкая 4, на Балтийском шоссе 110 (школа № 9), 112, 114, 116.

До 18:00 подача электричества остановлена в Центральном районе на ул. Кирова 7, 15 и ул. Чайковского 15, 20-24.

В Московском районе до 18 часов света не будет на ул. Печатной 21а, 21б, 21в, ул. К. Назаровой 51-59, 63-73, ул. М-ра Козенкова 21-25; в Ленинградском районе - на ул. Чехова 6, 15а, 15б, 26 и ул. Котовского 1, 7.

Холодное водоснабжение приостановлено до 15:00 в Ленинградском районе на ул. Артиллерийской 1а; до 16:00 – в Центральном районе на ул. Серж. Мишина 22а, 22б, 22в.

Горячее водоснабжение сегодня прекращено до 15:00 в Московском районе на ул. Подп. Емельянова 84а, 86а, 88а.

С 14:30 до 17:00 горячей воды не будет в Ленинградском районе на пр-кте Ленинском 65а-67а, 69-73, 71а-73а, 77-77в, 79-79б, 81 и ул. Университетской 2б.

ИСТОЧНИК KP.RU