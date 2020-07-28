В Калининграде водитель пассажирского автобуса спровоцировал ДТП с пострадавшим

28 Июль 2020 2020-07-28T11:13:12+03:00

Пассажирка автобуса получила травмы и была госпитализирована

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В центре Калининграда в понедельник днем произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на Ленинском проспекте. Водитель рейсового автобуса «Неоплан» из-за несоблюдения безопасной дистанции в районе дома № 27 «догнал» «Ниссан».

В результате ДТП 73-летняя женщина, находящийся в салоне автобуса получила травмы и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU