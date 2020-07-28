В Калининграде водитель пассажирского автобуса спровоцировал ДТП с пострадавшим
Пассажирка автобуса получила травмы и была госпитализирована
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В центре Калининграда в понедельник днем произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на Ленинском проспекте. Водитель рейсового автобуса «Неоплан» из-за несоблюдения безопасной дистанции в районе дома № 27 «догнал» «Ниссан».
В результате ДТП 73-летняя женщина, находящийся в салоне автобуса получила травмы и была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU