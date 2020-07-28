В Калининграде отключат горячую воду на 14 улицах

28 Июль 2020 2020-07-28T11:28:45+03:00

Воды не будет в течение двух недель

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В Калининграде с 29 июля на профилактический ремонт остановят РТС «Чкаловск» и четыре котельные, расположенные на ул. Летней 50а, Аллея Смелых 152а, П. Морозова 115, на ул. Можайской, 30. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В течение двух недель без горячей воды останутся потребители на 14 улицах:

ул. Беланова 1; 3; 4; 6; 8; 10; 27; 29; 29а; 31-37; 39-49; 51-59; 61; 71-75; 77-85; 87; 89; 91; 91а; 93; 95; 97; 99; 101; 103; 105;

пер. Беланова 15-19;

ул. Докука 1; 4; 7; 15; 9;

ул. Горбунова 1; 3; 2-6; 8-12; 14-22;

ул. Жиленкова 14; 16; 18;

ул. Мира 1; 2; 4; 6; 8; 10;

ул. Калачева 45; 47;

ул. Габайдулина 1;

ул. Гавриленко 1; 3;

ул. Можайская 26;

ул. Тбилисская 1-3;

ул. Коммунистическая 46а-г; 48а-г; 51; 53-59; 56а-г; 58а-г; 59а; 59б; 61-79а-б;

ул. Летняя 41-45; 47-53; 50-56; 48;

ул. Аллея Смелых 154.

ИСТОЧНИК KP.RU