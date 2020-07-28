Жена моряка, водитель автобуса и онкобольная: У кого в Калининграде выявили коронавирус

28 Июль 2020 2020-07-28T11:37:10+03:00

Всего в регионе по состоянию на 28 июля, выявлен 2821 случай заболевания.

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В Калининградской области за сутки выявлено 16 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших онкобольная, которая вернулась в Калининградскую область из Санкт-Петербурга, где ей проводили химиотерапию.

Коронавирус также выявили у жены моряка, который вернулся из Намибии, у пятерых пенсионеров, водителя пассажирского автобуса, мастера по ремонту квартир, четверых безработных и у женщины, которая отдыхала в Краснодарском крае.

Всего в регионе по состоянию на 28 июля, выявлен 2821 случай заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU