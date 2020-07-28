Калининградские переработчики рассказали о проблеме фальсификации молока сдатчиками

28 Июль 2020 2020-07-28T12:07:17+03:00

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В Калининградской области растет валовое производство молока. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в январе-мае областные хозяйства произвели на 13,4% молока больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

«Если в 2014-2019 годах молокоперерабатывающие заводы работали в условиях дефицита сырого молока, то в сейчас – при профиците местного сырья и сократившемся спросе на продукцию молокопереработки в условиях пандемии. Кроме того, жесткие требования к качеству молока-сырца диктуют технические регламенты Таможенного союза», - отметили в правительственной пресс-службе.

Накануне в правительстве обсудили вопросы сдачи молока на переработку личными хозяйствами. Так, переработчики обратили внимание на проблему фальсификации молока сдатчиками. Поэтому компании берут под контроль всю сдачу молока. Для этого они запрашивают у сдатчиков данные о количестве скота, оснащают молокосборщиков портативными анализаторами, при этом расчет со сдатчиками переводят на безналичную основу.

«Принятые меры, включая переход на безналичный расчет, позволяют молокопереработке избегать фальсификаций, прогнозируя объемы сдаваемого сырья по каждому личному хозяйству, упорядочить систему расчетов, а также сделать более прозрачной работу личных подворий», - добавили в пресс-службе правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU