Калининградка на спор пырнула своего приятеля ножом в живот

28 Июль 2020 2020-07-28T12:35:46+03:00

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В Гусев, в квартире на улице Красноармейской выпивали. Когда компания уже порядком набралась, 31-летняя горожанка приревновала своего 29-летнего приятеля к другой женщине. Или к мужчине… Или это он ее приревновал… В общем, сейчас уже никто из участников событий толком и не помнит. Но конфликт вылился в горячий спор, когда парень заявил, что подруге, мол, слабо пырнуть его ножом.

Доказывая, что ее напрасно считают представительницей СЛАБОГО пола, отчаянная дама тут же схватила со стола клинок и погрузила его в живот незадачливого спорщика. При виде крови выпивохи малость протрезвели, помогли раненому перевязаться и отправили от греха домой, пока не заключил пари еще на что-нибудь похлеще. Однако до дома гусевец не добрел: по дороге ему стало так худо, что пришлось вызывать «Скорую». В полицию о криминальном ранении сообщили уже врачи горбольницы.

Расследование много времени не заняло, наградой победительнице в споре стало возбужденное в отношении нее уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вредя здоровью. А это до 10 лет лишения свободы – и то если если статью, дай бог, не придется переквалифицировать на более тяжкую.

Хорошо хоть, не в карты проиграли…

ИСТОЧНИК KP.RU