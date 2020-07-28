2020-07-28T13:21:30+03:00
Происшествия

Под Калининградом в ДТП пострадал 3-летний ребенок

Мальчик получил травмы и был госпитализирован
Виктор Сергеев
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ДТП в Гурьевском районе
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В Гурьевском районе во вторник, 28 июля, произошло ДТП в котором пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в 7:20 утра на автодороге «Пирогово – Рожково». 28-летняя водитель «Пежо» на прямом участке дороги не справилась с управлением и допустила съезд в придорожный кювет справа по ходу движения.

В результате ДТП 3-летний пассажир автомобиля получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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