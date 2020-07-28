2020-07-28T13:47:18+03:00
Туризм

Эксперт объяснил, почему калининградцы не бросились раскупать туры в Турцию

Бронирование идет не так активно, как можно было бы предположить
Екатерина КРЕЙДЕР
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..Фото: Сергей ЕФИМОВ
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С 1 августа россияне смогут отправиться на отдых в Турцию, Великобританию и Танзанию, но спрос в нашей области пока нельзя назвать высоким. Многие жители региона отправятся путешествовать по России, некоторые уже вернулись из туров.

- Эпидемиологическая обстановка, которая есть, сдерживае многих граждан. Не думаю, что здесь будет какой-то ажиотажный спрос на турецком направлении, - заявил в эфире «Business FM Калининград» генеральный директор турфирмы «Анюта» Алтынбек Кожахметов. - В нынешнее время делать любые прогнозы — дело неблагодарное и бессмысленное, потому что в ситуации, когда сами российские власти не могут определиться по поводу второй волны, быть ей или не быть. Именно наличие или отсутствие второй волны определит успешность турецкого направления, как направления для отдыха в осенний период. Для того, чтобы калининградцы активно на это направление поехали, нужен прямой борт из Калининграда.

Тем не менее, операторы уже бронируют туры: с 1 августа открыты Стамбул и Анкара, с 10 числа можно напрямую улететь в Анталию, Бодрум и Даламан. Сейчас, в основном, открылись отели высокой категории. Стоимость тура на двоих в отель три звезды с питанием «все включено» длительностью 10 дней обойдется в 80 тысяч рублей. Пятизвездочный отель с теми же условиями будет стоить 100 000 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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