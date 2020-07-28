В Балтийске проезд к Елизаветинскому форту перекрыли тетраподами
.Фото: Администрация Балтийского муниципального района
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В Балтийске во вторник, 28 июля, начались работы по ограничению проезда к Елизаветинскому форту. Об этом сообщается на странице местной администрации в «Вконтакте».
Движение автотранспорта будет ограничено при помощи тетраподов.
Чтобы на набережную смог проехать спецтранспорт, там оборудуют шлагбаум, добавили в администрации Балтийского городского округа.
ИСТОЧНИК KP.RU