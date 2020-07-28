В Балтийске проезд к Елизаветинскому форту перекрыли тетраподами

28 Июль 2020 2020-07-28T14:27:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Балтийске во вторник, 28 июля, начались работы по ограничению проезда к Елизаветинскому форту. Об этом сообщается на странице местной администрации в «Вконтакте».

Движение автотранспорта будет ограничено при помощи тетраподов.

Чтобы на набережную смог проехать спецтранспорт, там оборудуют шлагбаум, добавили в администрации Балтийского городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU