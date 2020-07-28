Калининградскому адвокату дали срок за покушение на мошенничество

28 Июль 2020 2020-07-28T14:33:32+03:00

Пообещав клиентке освободить ее от тюрьмы за 1,3 млн. рублей, правозащитник намеревался присвоить эти деньги

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Ленинградский районный суд Калининграда признал одного из членов адвокатской палаты области виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Прошлым летом правозащитник посулил женщине, получившей срок за мошенничество, и ее сожителю добиться изменения наказание на не связанное с лишением свободы. Не бесплатно, разумеется – за свои услуги юрист просил 1, 3 млн. рублей. Даже не себе: деньги, как уверял посредник, он передаст «нужным людям» в правоохранительных органах.

- В действительности денежные средства адвокат передавать никому не собирался и намеревался оставить их себе, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Калининградской области Наталья Гацко.

В любом случае афера не удалась - 27 августа ушлый адвокат был задержан сотрудниками регионального УФСБ, когда пересчитывал только что полученные купюры в своем кабинете.

- В ходе следствия и в суде правозащитник вину в совершенном преступлении признал частично, - добавила Наталья Гацко.

Как результат - мошенника приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием этого срока в колонии общего режима. Взяв под стражу в зале суда.

ИСТОЧНИК KP.RU