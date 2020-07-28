2020-07-28T14:55:04+03:00
Общество

Эвакуаторы начнут работать еще в пяти городах Калининградской области

Поиск подрядчиков уже объявлен
Николай Литвинов
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Прием заявок от желающих заняться эвакуацией автомобилей в Советске, Немане, Черняховске, Славске и Краснознаменске стартовал 23 июля. Судя по информации на сайте областного конкурсного агентства, сам аукцион состоится 27 августа. Контракт с победителями будет заключен до конца 2022 года.

В конкурсной документации прописаны и тарифы за эвакуацию. Владельцам легковых автомобилей придется заплатить 2 722 рубля, автомобилей категорий С и D и негабаритного транспорта - до 9 333 рублей. Час хранения обойдется нарушителям правил парковки от 25 до 150 рублей в зависимости от типа транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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