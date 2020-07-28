Эвакуаторы начнут работать еще в пяти городах Калининградской области

28 Июль 2020 2020-07-28T14:55:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Прием заявок от желающих заняться эвакуацией автомобилей в Советске, Немане, Черняховске, Славске и Краснознаменске стартовал 23 июля. Судя по информации на сайте областного конкурсного агентства, сам аукцион состоится 27 августа. Контракт с победителями будет заключен до конца 2022 года.

В конкурсной документации прописаны и тарифы за эвакуацию. Владельцам легковых автомобилей придется заплатить 2 722 рубля, автомобилей категорий С и D и негабаритного транспорта - до 9 333 рублей. Час хранения обойдется нарушителям правил парковки от 25 до 150 рублей в зависимости от типа транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU