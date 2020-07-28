2020-07-28T15:10:56+03:00
Лето в городе

Вечером в Калининградской области ожидается сильная гроза с градом, есть риск торнадо

Диаметр градин может составить до 2-3 сантиметров
Николай Литвинов
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..Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Неофициальный конвективный прогноз опубликовали в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области».

- Допустимый риск для большей части области связан с вероятностью умеренных и сильных гроз во второй половине дня и вечером с риском шквалов до 19-23 м/с, выпадением града диаметром до 2-3 сантиметров и потенциалом для формирования торнадо категории EF0-EF1, - говорится в сообщение. - Ожидается, что рост конвективных систем начнется после обеда преимущественно на юге области, при этом в вечерние часы не исключено формирование мезомасштабной конвективной системы (МКС) в зоне теплого выноса перед линией холодного фронта. Основной риск по опасным явлениям связан прежде всего с потенциалом для шквалов и смерчей.

Официальный прогноз, который публикует региональное Управление МЧС, тоже предупреждает о том, что вечером ожидается дождь и гроза. Однако какие-либо опасные метеорологические явления не прогнозируются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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