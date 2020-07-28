2020-07-28T15:24:34+03:00
Происшествия

Пьяный калининградец угрожал пильщикам деревьев топором и битой

В полиции задержанный горожанин пояснил, что на преступление пошел из любви к природе
Игорь ОРЕХОВ
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Теплым летним днем несколько рабочих явились на улицу Куприна в Калининграде, чтобы выполнить задание: спилить деревья возле одного из домов. Однако не успели они приступить к делу, как из соседнего здания выскочил мужик, который в одной руке держал топор, а в другой – бейсбольную биту. Пригрозив плотницким инструментом и спортивным инвентарем, горожанин велел пильщикам убираться, пока целы. Все закончилось вызовом на место событий наряда патрульно-постовой службы полиции.

Изрядно нетрезвого защитника зеленых насаждений задержали. Несколько придя в себя, он заявил, что на преступление его толкнула любовь к природе. За угрозу убийством, вообще-то, по действующему законодательству положено до 2 лет «зоны».

Тем более что сотрудники полиции провели проверку и выяснили, что порубка по указанному адресу осуществлялась на законных основаниях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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