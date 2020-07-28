В Славском районе из-за ремонта мостов закроют движение на автодороге «Октябрьское – Лозняки»
.Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Славском районе с конца месяца начнется ремонт мостов на автодороге «Октябрьское – Лозняки». Из-за этого на автодороге будут поэтапно прекращать движение транспорта, сообщает пресс-служба регионального министерства развития инфраструктуры.
С 31 июля по 4 сентября движение будет закрыто на участке от пос. Ленинское до пос. Октябрьское.
С 5 сентября по 5 ноября 2020 года проезд будет закрыт на участке от пос. Лозняки до пос. Щегловка.
ИСТОЧНИК KP.RU