2020-07-28T15:39:26+03:00
Общество

Более тысячи калининградцев пострадали от укусов собак с начала 2020 года

Ежегодно за медицинской помощью по случаю укусов животными обращаются более 2000 человек
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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С начала 2020 года в Калининградской области от укусов собак пострадали 1085 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в последние годы на большинстве территории РФ отмечается ухудшение эпизоотической обстановки по бешенству, появляются новые очаги в дикой природе, увеличивается популяция безнадзорных собак и кошек в населенных пунктах.

С 2013 года Калининградская область считается благополучной по заболеваемости бешенством животных, заболеваемость бешенством людей не регистрируется с 1957 года. При этом, ежегодно за медицинской помощью по случаю укусов животными обращаются более 2000 человек, отметили в региональном Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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